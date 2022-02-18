Спасенные в Ленобласти и Петербурге тюлени обзаведутся новым бассейновым комплексом

«Фонду друзей балтийской нерпы» провели капитальный ремонт бассейна для тюленей. Помог организации их «лучший друг» — «Водоканал Санкт — Петербурга».
О хороших новостях рассказали в паблике фонда в ВК в пятницу, 18 февраля.
Фото: Фонд друзей балтийской нерпы
Фото: Фонд друзей балтийской нерпы
Фото: Фонд друзей балтийской нерпы
Как рассказали в организации, необходимость ремонта была вызвана интенсивной и напряженной работой центра на протяжении многих лет. За это время оборудование износилось, а что-то и вовсе сломалось.
Чтобы и дальше оказывать помощь краснокнижным обитателям Финского залива и Ладожского озера, фонду была необходима реконструкция центра. В итоге ГУП «Водоканал Санкт — Петербурга» смог выделить средства на капитальный ремонт уникального для нашей страны сооружения.
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