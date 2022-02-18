Спасенные в Ленобласти и Петербурге тюлени обзаведутся новым бассейновым комплексом

Автор: Анастасия Щербакова
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«Фонду друзей балтийской нерпы» провели капитальный ремонт бассейна для тюленей. Помог организации их «лучший друг» — «Водоканал Санкт — Петербурга».

О хороших новостях рассказали в паблике фонда в ВК в пятницу, 18 февраля.

Спасенные в Ленобласти и Петербурге тюлени обзаведутся новым бассейновым комплексом Фонд друзей балтийской нерпы, тюлени, Петербург, Ленобласть, водоканалФото: Фонд друзей балтийской нерпы
Спасенные в Ленобласти и Петербурге тюлени обзаведутся новым бассейновым комплексом Фонд друзей балтийской нерпы, тюлени, Петербург, Ленобласть, водоканалФото: Фонд друзей балтийской нерпы
Спасенные в Ленобласти и Петербурге тюлени обзаведутся новым бассейновым комплексом Фонд друзей балтийской нерпы, тюлени, Петербург, Ленобласть, водоканалФото: Фонд друзей балтийской нерпы

Как рассказали в организации, необходимость ремонта была вызвана интенсивной и напряженной работой центра на протяжении многих лет. За это время оборудование износилось, а что-то и вовсе сломалось.

Чтобы и дальше оказывать помощь краснокнижным обитателям Финского залива и Ладожского озера, фонду была необходима реконструкция центра. В итоге ГУП «Водоканал Санкт — Петербурга» смог выделить средства на капитальный ремонт уникального для нашей страны сооружения.

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Спасенные в Ленобласти и Петербурге тюлени обзаведутся новым бассейновым комплексом Фонд друзей балтийской нерпы, тюлени, Петербург, Ленобласть, водоканал
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