Спасенные в Ленобласти и Петербурге тюлени обзаведутся новым бассейновым комплексом

«Фонду друзей балтийской нерпы» провели капитальный ремонт бассейна для тюленей. Помог организации их «лучший друг» — «Водоканал Санкт — Петербурга».

О хороших новостях рассказали в паблике фонда в ВК в пятницу, 18 февраля.

Фото: Фонд друзей балтийской нерпы Фото: Фонд друзей балтийской нерпы Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

Как рассказали в организации, необходимость ремонта была вызвана интенсивной и напряженной работой центра на протяжении многих лет. За это время оборудование износилось, а что-то и вовсе сломалось.

Чтобы и дальше оказывать помощь краснокнижным обитателям Финского залива и Ладожского озера, фонду была необходима реконструкция центра. В итоге ГУП «Водоканал Санкт — Петербурга» смог выделить средства на капитальный ремонт уникального для нашей страны сооружения.