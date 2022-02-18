Пациентов пушкинской больницы в Петербурге испугал врач с автоматом

Автор: Анастасия Щербакова
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Сотрудник городской больницы №38 прошелся вдоль кабинетов с автоматическим оружием.

Как стало известно Фонтанке вечером, 18 февраля, о разгуливающем с оружием коллеге в полицию сообщила медсестра. Прибывшие оперативники действительно обнаружили автомат у доктора, но он оказался охоложенным.

Сотрудник медучреждения решил заглянуть к коллегам после поездки на дачу. Целью визита стала демонстрация как раз своего боевого трофея, чтобы похвастаться перед коллегами. В итоге оружие у мужчины забрали полицейские.

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