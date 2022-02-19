Полицейские провели миграционный рейд в Кингисеппском районе

Полицейские провели профилактический миграционный рейд в Кингисеппском районе Ленинградской области. В операции был задействован квадрокоптер.

В общежитиях в Усть-Лужском поселении нашли семерых мигрантов-нарушителей. Их доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности.

Еще семеро человек привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД. В ходе мероприятия всего были проверены более 380 мигрантов.