Полицейские провели миграционный рейд в Кингисеппском районе

Полицейские провели профилактический миграционный рейд в Кингисеппском районе Ленинградской области. В операции был задействован квадрокоптер.
В общежитиях в Усть-Лужском поселении нашли семерых мигрантов-нарушителей. Их доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности.
Еще семеро человек привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД. В ходе мероприятия всего были проверены более 380 мигрантов.
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