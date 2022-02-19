Елизавета II выпустит парфюм для собак

Королева Елизавета II выпустит в продажу парфюм для собак под названием The Happy Hounds Dog Cologne. После него шерсть питомцев должна пахнуть ароматом «прогулок по побережью».

Судя по описанию продукта, прогулки по побережью пахнут мускусом и «цитрусовыми нотками бергамота». Подчеркивается, что аромат унисекс, так что он подойдет и самцам, и самкам.

Один флакон такого парфюма обойдется покупателям в 9,99 фунтов стерлингов (1 031,77 рублей на момент подготовки публикации). Продавать аромат будут в сувенирном магазине в королевском поместье Сандрингем.