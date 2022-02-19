Елизавета II выпустит парфюм для собак

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Королева Елизавета II выпустит в продажу парфюм для собак под названием The Happy Hounds Dog Cologne. После него шерсть питомцев должна пахнуть ароматом «прогулок по побережью».

fWbHjQvvzWI-640x960
Фото: thesun.co.uk

Судя по описанию продукта, прогулки по побережью пахнут мускусом и «цитрусовыми нотками бергамота». Подчеркивается, что аромат унисекс, так что он подойдет и самцам, и самкам.

Один флакон такого парфюма обойдется покупателям в 9,99 фунтов стерлингов (1 031,77 рублей на момент подготовки публикации). Продавать аромат будут в сувенирном магазине в королевском поместье Сандрингем.

Вам будет интересно
Елизавета II выпустит парфюм для собак Елизавета II
Фермеры из США выпустили духи с ароматом жареной картошки
Фермеры из американского штата Айдахо решили выпустить парфюм с ароматом картофеля фри. Таким образом Комиссия по картофелю Айдахо (IPC )...
11.02.2022 284
Автор
Поделиться