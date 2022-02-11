Фермеры из США выпустили духи с ароматом жареной картошки

Автор: Сергей Агутин
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Фермеры из американского штата Айдахо решили выпустить парфюм с ароматом картофеля фри. Таким образом Комиссия по картофелю Айдахо (IPC ) провела маркетинговую кампанию для фермерских хозяйств штата.

духи с запахом картошки
Фото: twitter.com/IdahoPotato

Духи под названием Frites by Idaho содержат эфирные масла картофеля. Приобрести такой флакон объемом 50 миллилитров можно за 1,89 доллара (140 рублей). Цена символизирует стоимость порции картошки фри размером с флакон, а золотистый цвет духов — поджаренную корочку.

Парфюм можно купить до конца февраля. Если он будет популярен, фермеры выпустят еще один с ароматом печеного картофеля.

К другим мировым новостям. Пока в женском туалете посольства Австралии в Таиланде обнаружили скрытые камеры, женщины из делегации «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) попросили убежища в Норвегии.

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