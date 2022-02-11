Фермеры из США выпустили духи с ароматом жареной картошки

Фермеры из американского штата Айдахо решили выпустить парфюм с ароматом картофеля фри. Таким образом Комиссия по картофелю Айдахо (IPC ) провела маркетинговую кампанию для фермерских хозяйств штата.

Духи под названием Frites by Idaho содержат эфирные масла картофеля. Приобрести такой флакон объемом 50 миллилитров можно за 1,89 доллара (140 рублей). Цена символизирует стоимость порции картошки фри размером с флакон, а золотистый цвет духов — поджаренную корочку.

Парфюм можно купить до конца февраля. Если он будет популярен, фермеры выпустят еще один с ароматом печеного картофеля.

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