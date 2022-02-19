Еще один притон для занятия проституцией нашли в Петербурге

Притон для занятия проституцией обнаружили в квартире дома № 6 на улице Ефимова в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.
Полицейские задержали 54-летнюю женщину, работавшую администратором. Было возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Это не первый случай за последние дни. Еще два притона для занятия проституцией нашли полицейские в Невском районе Санкт-Петербурга.
Вам будет интересно
Как сообщает telegram-канал Mash на Мойке, в полицию Всеволожского района обратилась бабушка девочек в возрасте 14 и 9 лет. По...
16.12.2020 29863