Видео: в Ленобласти за 2021 год из аварийного жилья в новое переехали 2931 человек

Комитет по строительству Ленинградской области подвел итоги 2021 года в рамках отчетной коллегии.

Согласно данным комитета, в течение прошедшего года возведено 3,39 млн квадратных метров нового жилья. В эксплуатацию введен 31 социальный объект.

Улучшили свои жилищные условия в рамках госпрограмм поддержки 668 семей. В новые жилые площади заселились 2931 человек. Также сотрудники Комитета по строительству рассмотрели 4000 обращений граждан.