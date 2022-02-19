Видео: в Ленобласти за 2021 год из аварийного жилья в новое переехали 2931 человек

Комитет по строительству Ленинградской области подвел итоги 2021 года в рамках отчетной коллегии.
Согласно данным комитета, в течение прошедшего года возведено 3,39 млн квадратных метров нового жилья. В эксплуатацию введен 31 социальный объект.
Улучшили свои жилищные условия в рамках госпрограмм поддержки 668 семей. В новые жилые площади заселились 2931 человек. Также сотрудники Комитета по строительству рассмотрели 4000 обращений граждан.
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