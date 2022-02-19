Как сообщает ТАСС, в Тарасовском районе Ростовской области, в километре от государственной границы России с Украиной, разорвался снаряд.

По данным СМИ, взрыв снаряда произошел около 04:00. Ближайшее домовладение в станице Митякинской расположено в 300-х метрах от эпицентра.

По словам источника в правоохранительных органах, на который ссылается ТАСС, пострадавших и разрушений в результате взрыва нет.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин объявил эвакуацию населения в Россию. Владимир Путин поручил обеспечить выплаты по 10 тысяч рублей беженцам из Донбасса. А врио главы МЧС Александру Чуприяну – создать им условия для проживания.