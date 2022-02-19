Экс-застройщик ЖК «Щеглово парк» задержан по делу о хищении 7 млн рублей у дольщиков в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 19 февраля Московский районный суд избрал меру пресечения для жителя Санкт-Петербурга Виталия Хребтова. Следствие настаивало на заключении под стражу по делу об особо крупном мошенничестве. Суд отказал и отправил обвиняемого под домашний арест.

О домашней изоляции просил суд и сам экс-генеральный директор и владелец ООО «ГК Мегаполис», мотивируя это тем, что он живет в Санкт-Петербурге с семьей, воспитывает двоих детей и скрываться не намерен.

Виталий Хребтов задержан 17 февраля в рамах уголовного дела, возбужденного в марте 2021 года. Следствие полагает, что с декабря 2015 года по август 2017 года фирма принимала деньги от участников долевого строительства ЖК «Щеглово парк» в поселке Щеглово Всеволожского района.

Куда они делись – устанавливается. В декабре 2019 года застройщик признан банкротом, открыто конкурсное производство.

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05.02.2021 2354
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