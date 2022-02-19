Российские фигуристы Тарасова и Морозов стали серебряными призерами Олимпийских игр в Пекине

Пара без ошибок исполнила произвольную программу 19 февраля и за оба проката получила 239,25 балла. На первом месте спортсмены из Китая с результатом 239,88 балла. На третьем месте – россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов с 237,71 баллами.

Спортивный дуэт Александры Бойковой и Дмитрия Козловского исполнил произвольную программу с ошибкой, получив 220,50 баллами и заняв четвертое место.

Ранее 19 февраля российский лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт и принес национальной сборной золотую медаль Олимпийских игр в Пекине. Второе место занял россиянин Иван Якимушкин.