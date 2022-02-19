В Ленобласти на 19 февраля выявили 1886 новых зараженных COVID-19

За прошедшие сутки в России зафиксированы 179147 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. В Санкт-Петербурге – 18042.

За сутки умерли 798 человек с COVID-19. За весь период зафиксировано 344 755 летальных случаев. За сутки выписаны 191 098 пациентов.

Число выздоровевших пациентов в стране достигло 12 217 942 человек.