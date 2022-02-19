В Ленобласти на 19 февраля выявили 1886 новых зараженных COVID-19

За прошедшие сутки в России зафиксированы 179147 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. В Санкт-Петербурге – 18042.
За сутки умерли 798 человек с COVID-19. За весь период зафиксировано 344 755 летальных случаев. За сутки выписаны 191 098 пациентов.
Число выздоровевших пациентов в стране достигло 12 217 942 человек.
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30.10.2021 1985