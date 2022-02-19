Стало известно, где на 19 февраля зафиксированы 1886 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 1886 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 19 февраля.
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30.10.2021 1991
Новые случаи заболевания за сутки не зафиксированы в Волховском районе. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+48), Пикалёво (+21), Ефимовский (+6), Галично (+1), Подборовье (+2), Дыми (+1), Заборье (+4), Коли (+1), Большой Двор (+3), Веретье (+1), Сельхозтехника (+1).
- Волосовский район: Волосово (+21), Кикерино (+1), Бегуницы (+7), Сумино (+14), Курковицы (+2), Извара (+1), Сельцо (+1), Терпилицы (+1), Зимитицы (+1), Торосово (+1), Курск (+1), Большая Вруда (+9), Губаницы (+2), Лемовжа (+1), Рабитицы (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+113), Всеволожск (+51), Кудрово (+17), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+36), Янино-2 (+2), Энколово (+1), Разметелево (+1), Сертолово (+47), Осельки (+2), Кузьмоловский (+13), Новосаратовка (+1), пгт. им. Морозова (+9), Старая (+4), Вартемяги (+4), Токсово (+6), Романовка (+3), Бугры (+14), Гарболово (+2), Агалатово (+4), пгт. им. Свердлова (+2), Пери (+1), Дубровка (+2), Парковое (+1), Павлово (+2), СНТ Бабино (+1), Корнево (+4), Аро (+1), Рахья (+1), Лупполово (+9), Ненимяки (+1), Верхние Осельки (4), Кальтино (+2), Куялово (+2), Порошкино (+1), Кузьмолово (+1), Рыжики (+1), Касимово (+4), Кирполье (+1), Малые Пороги (+1), Красная Горка (+1), Скотное (+1), Медный Завод (+1), Вартемяки (+2), Лесколово (+7).
- Выборгский район: Выборг (+12), Гончарово (+1), Первомайское (+7), Рощино (+3), Советский (+2), Селезнево (+2), Светогорск (+8), Приморск (+27), Сосновый Бор (+1), Кондратьево (+3), Семиозерье (+4), Лосево (+3), Песочное (+1), Приветнинское (+6), Пруды (+1), Лесогорский (+1), Отрадное (+1), Житково (+1), Вещево (+3), Михалёво (+1), Озерки (+1), Лебедевка (+1), Пески (+1), Мухино (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+108), Суйда (+1), Большево (+2), Войсковицы (+3), Сиверский (+16), Вырица (+3), Малое Верево (+3), Дивенский (+1), Терволово (+1), Коммунар (+1), Белогорка (+8), Шпаньково (+3), Малые Колпаны (+7), Большие Колпаны (+2), Жабино (+3), Елизаветино (+5), Лампово (+3), Новый Свет (+1), Куровицы (+2), Старосиверская (+1), Сяськелево (+1), Дружная Горка (+1), Семрино (+2), Корпиково (+1), Нижняя (+1), Мины (+7), Остров (+1), Парицы (+1), Кобринское (+1), Межно (+3), Вероланцы (+1), Клетно (+1), Пудость (+2).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+58), Порхово (+1), Ивангород (+10).
- Киришский район: Глажево (+7), Кириши (+127), Бестоголово (+2), Будогощь (+8), Пчевжа (+3), Пчева (+4), Тихорицы (+1), Бор (+2), Кусино (+1).
- Кировский район: Кировск (+32), Шлиссельбург (+9), Отрадное (+22), Приладожский (+2), Назия (+4), Старая Малукса (+3), Павлово (+1), Шум (+2), Молодцово (+3), Путилово (+3), Концы (+1), Новый Быт (+1), Низово (+1), Мучихино (+1), Мга (+3).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+60), Алеховщина (+7), Старая Слобода (+1), Новая Слобода (+1), Рассвет (+3), Шамокша (+1), Шархиничи (+1), Чегла (+3), Усть-Сара (+1).
- Ломоносовский район: Ломоносов (+1), Новоселье (+6), Низино (+9), Русско-Высоцкое (+6), Аннино (+7), Новогорелово (+20), Ропша (+1), Большая Ижора (+7), Горбунки (+10), Трансмаш (+1), Лаголово (+9), Оржицы (+4), Келози (+3), Куттузи (+1), Виллози (+7), Пеники (+2), Лопухинка (+3), Лебяжье (+4), Разбегаево (+3), Широково (+1), Глобицы (+1), Копорье (+2), Кипень (+1), Кавелахта (+1), Лангерево (+1), Карвала (+1), Яльгелево (+1), Волковицы (+1), Узигонты (+2), Рассколово (+1), Князево (+1), Малое Карлино (+5).
- Лужский район: Луга (+50), Ям-Тесово (+2), Заклинье (+5), Осьмино (+4), Оредеж (+1), Володарское (+1), Мерёво (+1), Пансионат (+2), Городок (+2).
- Подпорожский район: Винницы (+6), Никольский (+10), Подпорожье (+53), Вознесенье (+4), Важины (+2), Красный Бор (+1), Кипрушино (+1), Игнатовское (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+6), Сосново (+2), Кузнечное (+1), Плодовое (+2), Раздолье (+3), Ромашки (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+71), Гостицы (+1), Загривье (+1), Овсище (+4), Старополье (+5), Заручье (+1), Мокреди (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+159), Мелегежская Горка (+1), Шугозеро (+6), Березовик (+1), Ганьково (+1), Кайвакса (+1), Царыцино Озеро (+1), Заболотье (+1), Сарка (+2).
- Тосненский район: Нурма (+8), Тосно (+52), Тельмана (+14), Никольское (+12), Ульяновка (+9), Федоровское (+3), Форносово (+1), Сельцо (+8), Коркино (+1), Любань (+4), Рябово (+2), Рябово (+3), Красный Бор (+3), Гладкое (+1), Красная Дача (+1), Болотница (+1), Войскорово (+1).