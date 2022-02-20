Сборная России установила собственный рекорд по числу медалей на зимних Олимпийских играх

Сборная России завоевала на Олимпийских играх в Пекине рекордное количество медалей за всю историю своих выступлений на зимних Играх.

На счету россиян 32 медали: шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. Предыдущий рекорд был установлен в Сочи – 29 медалей.

По итогам зимних Олимпийских игр в Пекине сборная России заняла девятое место в командном зачете. В тройке лидеров — Норвегия, Германия, Китай.

Напомним, последняя медаль была добыта в хоккейном турнире. Российские спортсмены завоевали серебряные медали, уступив в финале Финляндии со счетом 1:2.

Сегодня, 20 февраля, последний соревновательный день на Олимпийских играх в Пекине.