Вопрос о создании государственного приюта для животных в Ленобласти отложен до 2024 года

На сегодняшний день в Ленобласти действуют 15 официально зарегистрированных приютов, в которых содержатся около 2,5 тысяч животных, в основном собаки.
Государственного и муниципальных приютов в Ленобласти на сегодня нет. Этот вопрос отложен для решения правительством региона до 2024 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления ветеринарии Леонида Кротова.
Как ранее ivbg.ru сообщал, сейчас в регионе насчитывают около 12 тысяч бездомных собак и кошек. По сравнению с 2020 годом их стало почти на тысячу меньше.
Добавляется, что в год управление получает примерно 250 обращений по поводу безнадзорных животных, однако они не всегда оправданны. Порой собаки, которых местные жители сами же подкармливают, «не проявляют никакой агрессии, но у кого-то вызывают раздражение».
Ранее ivbg.ru сообщал, что в Госдуму внесут законопроект об уголовном наказании и штрафах за нападение бездомных собак.