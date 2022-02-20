Вопрос о создании государственного приюта для животных в Ленобласти отложен до 2024 года

На сегодняшний день в Ленобласти действуют 15 официально зарегистрированных приютов, в которых содержатся около 2,5 тысяч животных, в основном собаки.

Государственного и муниципальных приютов в Ленобласти на сегодня нет. Этот вопрос отложен для решения правительством региона до 2024 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления ветеринарии Леонида Кротова.

Как ранее ivbg.ru сообщал, сейчас в регионе насчитывают около 12 тысяч бездомных собак и кошек. По сравнению с 2020 годом их стало почти на тысячу меньше.

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Добавляется, что в год управление получает примерно 250 обращений по поводу безнадзорных животных, однако они не всегда оправданны. Порой собаки, которых местные жители сами же подкармливают, «не проявляют никакой агрессии, но у кого-то вызывают раздражение».

Ранее ivbg.ru сообщал, что в Госдуму внесут законопроект об уголовном наказании и штрафах за нападение бездомных собак.