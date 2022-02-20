В Петербурге задержали подозреваемого в жестоком убийстве продавца магазина для взрослых

Правоохранители Петербурга задержали подозреваемого в жестоком убийстве продавца магазина для взрослых на улице Дыбенко.

Ранее ivbg.ru сообщал, что поздно вечером 18 февраля мужчина в маске и капюшоне зашел в магазин, нанес продавщице около 20 ударов ножом и ушел, забрав с собой одну единственную коробку. 33-летняя женщина скончалась от полученных травм. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

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Утром 20 февраля подозреваемого задержали. Им оказался 30-летний местный житель, проживающий в доме по улице Джона Рида. В его квартире нашли два предмета из того самого магазина.

Мужчина признался, что специально дожидался позднего вечера, чтобы ограбить магазин, но продавец отказалась проследовать в подсобку и пригрозила нажать тревожную кнопку. Задержанного передали в следственные органы для процессуальных действий.