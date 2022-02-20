«Лахта Центр» сменил подсветку в честь завершения зимний Олимпийских игр в Пекине

В ночь с 19 на 20 февраля «Лахта Центр» включил подсветку в честь завершения зимних Олимпийских игр в Пекине.

Башня засияла цветами пяти традиционных олимпийских колец, а фасад ее подножья проиллюстрировал несколько видов спорта и поздравил участников Олимпиады с победами.

Видео: vk.com/lakhtacenter

Сегодня, 20 февраля, в Пекине завершился последний соревновательный день Олимпиады. По итогам Игр сборная России заняла девятое место в командном зачете. На счету россиян 32 медали – это рекордное количество медалей за всю историю выступлений России на зимних Играх.