Сообщение о пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Гранд Каньон» в Петербурге поступило на пульт экстренных служб 20 февраля в 11:24.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу, загорелся банный комплекс на третьем этаже здания. Огонь охватил 60 «квадратов». На месте работали 71 человек, задействовав 16 единиц спецтехники.

Из здания эвакуировали посетителей и сотрудников. Информация о пострадавших не поступала.