В Петербурге загорелся ТРК «Гранд Каньон», посетителей и сотрудников эвакуировали

Автор: Гузель Галимова
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Сообщение о пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Гранд Каньон» в Петербурге поступило на пульт экстренных служб 20 февраля в 11:24.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу, загорелся банный комплекс на третьем этаже здания. Огонь охватил 60 «квадратов». На месте работали 71 человек, задействовав 16 единиц спецтехники.

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Источник: ДТП и ЧП | СПб, ВК

Из здания эвакуировали посетителей и сотрудников. Информация о пострадавших не поступала.

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20.02.2022 34
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