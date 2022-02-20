В спорткомитете Ленобласти рассказали, как провести выходные с пользой для здоровья

Спорткомитет Ленобласти рассказал в своем Instagram-аккаунте, как провести выходные с пользой для здоровья.

В комитете предложили взять с собой лыжи, запасные варежки и термос с горячим чаем и на бесплатной электричке «Лыжная стрела», которая следует до станции Токсово или Шапки, отправиться любоваться зимним лесом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Комитет по спорту ЛО (@sportkomitet_lenobl)

Напомним, с Финляндского вокзала до Токсово следующие «Лыжные стрелы» отправятся 26 февраля и 6,12, 20, 26 марта. В Шапки поезда полетят в эти же числа, но с главного вокзала Северной столицы. До 31 марта лыжники и сноубордисты Ленобласти и Петербурга могут бесплатно провозить инвентарь в электричках.