В спорткомитете Ленобласти рассказали, как провести выходные с пользой для здоровья

Спорткомитет Ленобласти рассказал в своем Instagram-аккаунте, как провести выходные с пользой для здоровья.
В комитете предложили взять с собой лыжи, запасные варежки и термос с горячим чаем и на бесплатной электричке «Лыжная стрела», которая следует до станции Токсово или Шапки, отправиться любоваться зимним лесом.
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Напомним, с Финляндского вокзала до Токсово следующие «Лыжные стрелы» отправятся 26 февраля и 6,12, 20, 26 марта. В Шапки поезда полетят в эти же числа, но с главного вокзала Северной столицы. До 31 марта лыжники и сноубордисты Ленобласти и Петербурга могут бесплатно провозить инвентарь в электричках.
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04.02.2022 402