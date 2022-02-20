Правоохранители случайно узнали об изнасиловании 14-летней школьницы в Волховском районе

В Волховском районе Ленобласти правоохранители случайно узнали об изнасиловании 14-летней школьницы, проверяя информацию о рукоприкладстве в семье. Возбуждено уголовное дело.

Инспекторы по делам несовершеннолетних проверяли сообщение о конфликте в одной из семей, где 41-летний отец избивал детей. Несовершеннолетних отправили на медосвидетельствование, в ходе которого выяснилось, что две девочки 13 и 14 лет ведут раннюю половую жизнь.

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Позже выяснилось, что 14-летнюю девочку в этом году изнасиловал неизвестный в Волховском районе. По данному факту следком Ленобласти возбудил уголовное дело. Расследование продолжается.

В отношении отца составили административный протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей.