МЧС предупредило жителей Ленобласти о непогоде в ближайшие три дня

Спасатели предупреждают жителей и гостей Ленобласти об ухудшении погодных условий в ближайшие три дня.

По данным МЧС, завтра, 21 февраля, на территории Ленобласти местами ожидается туман, а на дорогах гололедица. 22 февраля будет идти сильный снег, на дорогах снежные заносы, сложная обстановка. В среду, 23 февраля, на дорогах ожидается гололедица.

Спасатели просят жителей и гостей Ленобласти быть осторожными.