Новая рабочая неделя в Ленобласти начнется с небольшого снега

В понедельник, 21 февраля, в Ленобласти будет облачная с прояснениями погода.

По прогнозам синоптиков, в большинстве районов пройдет небольшой, днем местами умеренный снег. Ветер ночью западный, юго-западный 2-7 м/с, с переходом днем на южный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -2…-7°C, местами до -10…-13°C, днем +1…-4°C. На дорогах гололедица.

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А в Петербурге тем временем заметили первые весенние цветы.