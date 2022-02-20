В Петербурге заметили первые весенние цветы – фото

Возле одного из жилых домов на Тверской улице в Петербург заметили весенние цветы.
Из-за оттепели там зацвели крокусы, а также почти раскрыли свои бутоны тюльпаны. Фотографии весенних цветов появились в соцсети.
Фото: Николай Гущенский/vk.com/spb_today
Тем временем в Петербурге и Ленобласти сохранится плюсовая температура. В 47 региона 20 февраля столбики термометров покажут до +1°C.
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