В Петербурге заметили первые весенние цветы – фото

Автор: Гузель Галимова
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Возле одного из жилых домов на Тверской улице в Петербург заметили весенние цветы.

Из-за оттепели там зацвели крокусы, а также почти раскрыли свои бутоны тюльпаны. Фотографии весенних цветов появились в соцсети.

В Петербурге заметили первые весенние цветы – фото цветы, Петербург
В Петербурге заметили первые весенние цветы – фото цветы, Петербург
Фото: Николай Гущенский/vk.com/spb_today

Тем временем в Петербурге и Ленобласти сохранится плюсовая температура. В 47 региона 20 февраля столбики термометров покажут до +1°C.

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18.02.2022 357
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