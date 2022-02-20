В Петербурге заметили первые весенние цветы – фото

Возле одного из жилых домов на Тверской улице в Петербург заметили весенние цветы.

Из-за оттепели там зацвели крокусы, а также почти раскрыли свои бутоны тюльпаны. Фотографии весенних цветов появились в соцсети.

Фото: Николай Гущенский/vk.com/spb_today

Тем временем в Петербурге и Ленобласти сохранится плюсовая температура. В 47 региона 20 февраля столбики термометров покажут до +1°C.