У 95-летней королевы Великобритании выявили коронавирус

Королева Великобритании Елизавета II заболела коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС со ссылкой на Букингемский дворец.

У королевы наблюдаются слабовыраженные симптомы болезни. Как надеется сама Елизавета II, она сможет исполнять необременительные обязанности уже на следующей неделе.

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По предварительным данным, королева могла заразиться от своего сына, наследника престола принца Чарльза. Он перенес коронавирус и, как выяснилось позднее, контактировал с матерью. Ранее Елизавета II была привита тремя дозами вакцины от COVID-19.