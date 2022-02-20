У 95-летней королевы Великобритании выявили коронавирус

Автор: Гузель Галимова
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Королева Великобритании Елизавета II заболела коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС со ссылкой на Букингемский дворец.

У королевы наблюдаются слабовыраженные симптомы болезни. Как надеется сама Елизавета II, она сможет исполнять необременительные обязанности уже на следующей неделе.

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17.02.2022 266

По предварительным данным, королева могла заразиться от своего сына, наследника престола принца Чарльза. Он перенес коронавирус и, как выяснилось позднее, контактировал с матерью. Ранее Елизавета II была привита тремя дозами вакцины от COVID-19.

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