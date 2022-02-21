В России началась выдача covid-сертификатов по результату теста на антитела

С понедельника, 21 февраля, россияне смогут получать COVID-сертификаты на основании теста на антитела.
Документ будет сформирован при наличии на портале госуслуг результатов теста на антитела к коронавирусу в течение трех дней со дня подачи заявления. Тест можно провести в любой лицензированной лаборатории.
Вам будет интересно
В Совфеде предложили оказывать психологическую реабилитацию пациентов, переболевших коронавирусом, в рамках страхового полиса. Инициативу Совет Федерации собирается обсудить с Минздравом. Об...
16.02.2022 286
Сертификат будет действителен шесть месяцев. Его повторный выпуск не предусмотрен, сообщили в пресс-службе Минздрава России.