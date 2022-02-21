Команда «КАМАЗ-мастер» доехала до Выборга — фото

Автор: Гузель Галимова
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Российская автогоночная команда «КАМАЗ-мастер» прибыла в Выборг после успешного выступления на ралли «Дакар-2022».

Экипаж на своих боевых машинах остановился на Рыночной площади. Изначально спортсмены должны были приехать утром, однако из-за проблем на границе они опоздали на пару часов.

Команда «КАМАЗ-мастер» доехала до Выборга - фото спорт, Ленобласть, камаз-мастер, Выборг
Команда «КАМАЗ-мастер» доехала до Выборга - фото спорт, Ленобласть, камаз-мастер, Выборг
Команда «КАМАЗ-мастер» доехала до Выборга - фото спорт, Ленобласть, камаз-мастер, Выборг
Фото: vk.com/vyborg_news

Все желающие смогут пообщаться и взять автографы у спортсменов, а также сделать памятные фото с техникой.

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07.02.2022 214
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