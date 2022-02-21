Мужчина пострадал при пожаре в Красном Бору

Пожар охватил частный дом, расположенный в Красном Бору Тосненского района Ленинградской области.
Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 21 февраля около 10:00. На место прибыли 14 пожарных и пять спецмашин. Пожар был потушен в 11:43 – примерно за 1,5 часа.
По предварительным данным, в пожаре пострадал мужчина. Информация о других пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются.
Вам будет интересно
Как сообщал ivbg.ru, 7 февраля на территории АО «Бумажная фабрика «Коммунар» в Гатчинском районе упавшая с крыши ледяная глыба убила...
11.02.2022 808