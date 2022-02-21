Видео: граффитист разрисовал поезд и распылил баллончик в лицо контролера в Ленобласти  

По информации ivbg.ru, 40-летнего и 24-летнего жителей Санкт-Петербурга подозревают в вандализме. Полиция полагает, что в сентябре 2021 года они нанесли то, что они сами считают граффити, на вагоны электропоездов в поселке имени Морозова.
Одного из мужчин также подозревают в нападении на контролера-ревизора. В январе 2022 года он разрисовывал поезд на станции Старая Деревня. Когда женщина сделала ему замечание, он распылил содержимое баллончика ей в лицо.
Возбуждены уголовные дела по статьям о вандализме и хулиганстве.
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19.02.2022 401