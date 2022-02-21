Ветер до 11 м/с, сильный снег и до -5°C — погода в Ленобласти на 21 февраля

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в ближайшие сутки.

8a54f36aeb92c1795922c3b38446444c
Фото: ГУ МЧС по Ленобласти

Как передает МЧС по Ленинградской области, в ближайшие сутки в Ленобласти установится облачная погода. Местами в регионе ожидаются умеренные осадки в виде снега.

Ночью снег, местами сильный, мокрый снег, днем осадки в виде снега, мокрого снега, местами с дождем. В отдельных районах налипание мокрого снега, гололед. Ветер ночью восточный, юго-восточный 6-11 м/с, днем переменный 2-6 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 гр., днем +2…-3 гр. На дорогах сложная обстановка, гололедица.

Вам будет интересно
Ветер до 11 м/с, сильный снег и до -5°C - погода в Ленобласти на 21 февраля тепло, Погода в Ленобласти, погода, мокрый снег, Ленобласть, гололед
Синоптик рассказала, какой погоды стоит ждать в Петербурге и Ленобласти в первый месяц весны
Февральское потепление дает жителям Петербурга и Ленобласти надежду на хорошую погоду и в марте. Однако эксперт заявила, что в первый...
17.02.2022 807
Автор