Ветер до 11 м/с, сильный снег и до -5°C — погода в Ленобласти на 21 февраля

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в ближайшие сутки.

Как передает МЧС по Ленинградской области, в ближайшие сутки в Ленобласти установится облачная погода. Местами в регионе ожидаются умеренные осадки в виде снега.

Ночью снег, местами сильный, мокрый снег, днем осадки в виде снега, мокрого снега, местами с дождем. В отдельных районах налипание мокрого снега, гололед. Ветер ночью восточный, юго-восточный 6-11 м/с, днем переменный 2-6 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 гр., днем +2…-3 гр. На дорогах сложная обстановка, гололедица.