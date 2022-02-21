Российский рынок акций рухнул на фоне обострения ситуации в Донбассе

Российский рынок акций показал резкое падение на фоне последних новостей из Донбасса. Больше всего потеряли акции Сбербанка, ценные бумаги Яндекса, Лукойла, Роснефти, Газпрома и другие.

Индекс Мосбиржи на 14:45 упал до 3151,33 (-7,13%). Индекс РТС потерял 8,51% и составил 1271,91 пункт. Индекс «голубых фишек» в среднем показал откат в 6,41%.

Курс доллара после краткосрочного падения показал резкий подъем, составив 78,12 рубля. Курс евро вырос до 88,68 рубля. Рубль показывает падение и по отношению к другим валютам.

Акции Сбербанка потеряли 9,69%, Лукойла – 6,88%, ВТБ – 8,89%. Откат показали и бумаги Яндекса (-8,02%), Газпрома (-7,96%), Норникеля (-5,85%). В целом, акции большинства российских компаний рухнули, потеряв от 3% и более.

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