Российский рынок акций рухнул на фоне обострения ситуации в Донбассе

Российский рынок акций показал резкое падение на фоне последних новостей из Донбасса. Больше всего потеряли акции Сбербанка, ценные бумаги Яндекса, Лукойла, Роснефти, Газпрома и другие.
Индекс Мосбиржи на 14:45 упал до 3151,33 (-7,13%). Индекс РТС потерял 8,51% и составил 1271,91 пункт. Индекс «голубых фишек» в среднем показал откат в 6,41%.
Курс доллара после краткосрочного падения показал резкий подъем, составив 78,12 рубля. Курс евро вырос до 88,68 рубля. Рубль показывает падение и по отношению к другим валютам.
Акции Сбербанка потеряли 9,69%, Лукойла – 6,88%, ВТБ – 8,89%. Откат показали и бумаги Яндекса (-8,02%), Газпрома (-7,96%), Норникеля (-5,85%). В целом, акции большинства российских компаний рухнули, потеряв от 3% и более.
Министерство госбезопасности ДНР сообщило, что 21 февраля в Новоазовской районе ДНР осуществлен прорыв диверсантов со стороны Украины, ведется бой. Есть сведения о подрыве склада боеприпасов народной милиции ДНР.