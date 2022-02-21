Появился проект будущего парка в Коммунаре за 100 млн рублей — фото

Футуристический парк в Гатчинском районе Ленобласти появится уже в октябре этого года.

Как указано на портале госзакупок, 15 марта пройдет онлайн-аукцион на выбор подрядчика, который благоустроит парк «Ижора» в городе Коммунар Гатчинского района Ленобласти. Начальная цена составила 100 миллионов рублей. Средства поступят из федерального, областного и местного бюджетов.

Из техзадания следует, что исполнитель выполнит работу по устройству резинового и набивного покрытия, газона, бетонной плитки. Также будет проложен кабель освещения и смонтированы светильники. Кроме того, планируется обрезать деревья, посадить новые кусты и цветники.

В проекте отмечается, что вдоль реки Ижора расположится прогулочный променад. Также будет создан скейт-парк и велодорожка. В общественном пространстве обустроят Kommunar Lab – «Уличный павильон городской лаборатории». Работы выполнят к октябрю 2022 года.