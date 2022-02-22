В России предложили штрафовать за отказ убирать за собакой на улице

Взыскания предполагаются за плохое содержание питомцев, превышение их допустимого числа и небезопасный выгул.

В России предложили штрафовать за плохое содержание домашних животных и отказ убирать за собакой на территории общего пользования.

Документ внесли депутаты Московской областной думы. По данным «Известий», в первом чтении его могут принять в марте.

Авторы инициативы предлагают добавить в Кодекс об административных правонарушениях статью «Несоблюдение требований к содержанию домашних животных». Штрафы для граждан за такие правонарушения составят от 500 до 1500 рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 3 до 5 тысяч рублей. Инициативу одобрили в комитете по экологии, ресурсам и охране окружающей среды.