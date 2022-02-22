Дорожники Ленобласти приступили к ямочному ремонту

Ранняя весна и перепады температуры вынудили дорожников Ленобласти приступать к ямочному ремонту.

В работе специалисты используют рециклер, который цепляется к трактору. Затем в него засыпают асфальтовую крошку, разогревают ее до нужной температуры и добавляют специальную присадку, барабан при этом постоянно крутится для более равномерного нагрева. Уже в яме полученная смесь утрамбовывается виброплитой и обрабатывается эмульсией для вязкости.

Сейчас дорожники заделывают яму на подъезде к Шлиссельбургу. В работе также ямы от Мяглово до Новой Пустоши, участки дороги на Колтушском шоссе, на Гостилицком шоссе, на Красносельском шоссе у Коммунара, а также Зуево и Новая Ладога и подъезд к Федоровскому, к Колпино и Стрельнинское шоссе.

Ранее ivbg.ru сообщал, что в Ленобласти в 2022 году отремонтируют 170 километров федеральных трасс, а также сделают выборочный ремонт отдельных участков Кольцевой автодороги Петербурга.

В регионе для водителей открыта круглосуточная «горячая» линия по ситуации на региональных дорогах — 8(812) 251-42-84. На связи дорожники и в Инстаграмме — @dorogi_lo.