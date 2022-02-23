Эксперт рассказал, как телефонные мошенники гипнотизируют своих жертв

Автор: Сергей Агутин
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Как злоумышленники воздействуют на сознание жертв и как от этого защититься, рассказал радио Sputnik руководитель департамента по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

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«Меня как будто загипнотизировали», «Я не понимаю, как перевела им деньги», «Раньше со мной такого никогда не случалось», «Я действовал, как в тумане». Подобные фразы нередко можно услышать от людей, которые попались в сети аферистов и перевели на их счет внушительные суммы.

«Есть методы нейролингвистического программирования, которые используются определенными группами. Это голосовые интонации, подбор фраз и так далее, которые заставляют человека по-другому относиться к словам. Это не гипноз, но все-таки определенное воздействие на психическое состояние человека, в результате чего возникает та самая туманность», – сообщил Алексей Сизов

Методы телефонных мошенников очень похожи на те, которые применяют цыгане, предлагающие прохожим погадать. По словам эксперта, самое лучшее в такой ситуации – прекратить диалог.

«Если вам поступает звонок с подозрительного или незнакомого номера, то спросите, кто вам позвонил, из какой организации и по какому вопросу. Запомните эту информацию, положите трубку, а затем перезвоните в ту самую организацию по известным вам номерам», – посоветовал Алексей Сизов

Ранее ivbg.ru рассказывал о семи популярных фразах телефонных мошенников. Если слышите их – у вас будут красть деньги.

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