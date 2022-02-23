Эксперт рассказал, как телефонные мошенники гипнотизируют своих жертв

Как злоумышленники воздействуют на сознание жертв и как от этого защититься, рассказал радио Sputnik руководитель департамента по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.
«Меня как будто загипнотизировали», «Я не понимаю, как перевела им деньги», «Раньше со мной такого никогда не случалось», «Я действовал, как в тумане». Подобные фразы нередко можно услышать от людей, которые попались в сети аферистов и перевели на их счет внушительные суммы.
Методы телефонных мошенников очень похожи на те, которые применяют цыгане, предлагающие прохожим погадать. По словам эксперта, самое лучшее в такой ситуации – прекратить диалог.
Ранее ivbg.ru рассказывал о семи популярных фразах телефонных мошенников. Если слышите их – у вас будут красть деньги.