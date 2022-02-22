Небольшой снег и до минус девяти градусов обещают в Ленобласти 23 февраля  

В среду, 23 февраля, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.
По прогнозам синоптиков, ночью в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег. Днем местами ожидается небольшой снег.
Ветер ночью северный, северо-западный умеренный, днем северо-западный, западный слабый. Температура воздуха ночью -3…-8°C, местами до -13°C, днем -1…-6°C, местами до -9°C. На дорогах гололедица.
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22.02.2022 197