Небольшой снег и до минус девяти градусов обещают в Ленобласти 23 февраля  

Автор: Гузель Галимова
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В среду, 23 февраля, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

По прогнозам синоптиков, ночью в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег. Днем местами ожидается небольшой снег.

Ветер ночью северный, северо-западный умеренный, днем северо-западный, западный слабый. Температура воздуха ночью -3…-8°C, местами до -13°C, днем -1…-6°C, местами до -9°C. На дорогах гололедица.

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