Покой тюленей Крошика и Шлиссика нарушил капитальный ремонт

В Фонде друзей балтийской нерпы с декабря прошлого года проводится капитальный ремонт. Их постояльцев Крошика и Шлиссика пришлось переселить.

Об этом рассказали в паблике центра помощи животным 22 февраля. Тюленей было решено переселить в карантинный блок.

При этом Шлиссик доехал туда на ручках «ввиду пригодности к транспортировке», а Крошик преодолел расстояние самостоятельно.

О проведении ремонтных работ бассейна для тюленей в «Фонде друзей балтийской нерпы» мы писали ранее. Помог организации их «лучший друг» — «Водоканал Санкт — Петербурга».