Школьник в Кудрово оригинально намекнул родителям, что хочет собаку — видео

В соцсетях появилось забавное видео, на котором ребенок волочит на шнуре старый телевизор по улицам города. Необычную прогулку сняли на видео.

Видео появилось утром, 22 февраля в паблике Видео | Питер.

Теперь пользователи гадают, для чего мальчик утроил необычный перформанс в одном из районов города. Большинство сходится во мнении, что школьник следует старой народной мудрости — все, что плохо лежит, то в дом.

Правда, из-за особенностей транспортировки, техника уже вряд ли принесет какую-то пользу.