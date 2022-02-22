Школьник в Кудрово оригинально намекнул родителям, что хочет собаку — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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В соцсетях появилось забавное видео, на котором ребенок волочит на шнуре старый телевизор по улицам города. Необычную прогулку сняли на видео.

Видео появилось утром, 22 февраля в паблике Видео | Питер.

Теперь пользователи гадают,  для чего мальчик утроил необычный перформанс в одном из районов города. Большинство сходится во мнении, что школьник следует старой народной мудрости — все, что плохо лежит, то в дом.

Правда, из-за особенностей транспортировки, техника уже вряд ли принесет какую-то пользу.

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Школьник в Кудрово оригинально намекнул родителям, что хочет собаку - видео смешные видео, Кудрово
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