Рецидивист на BMW угрожал пенсионерке пистолетом в Петербурге

В полицию обратилась 62-летняя женщина, которой на перекрестке проспекта Чернышевского и улицы Фурштатской в Санкт-Петербурге во время дорожного конфликта пистолем угрожал водитель BMW.

Указанную иномарку оперативно остановили на проспекте Бакунина. За рулем находился 37-летний мужчина, имеющий разрешение на пневматический пистолет. В салоне были два пассажира.

Все трое ранее привлекались к уголовной ответственности за грабеж.

Ранее бизнесмен выстрелил в таксиста из-за места на парковке в Купчино. Редакция ivbg.ru опубликовала видео происшествия.