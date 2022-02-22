Рецидивист на BMW угрожал пенсионерке пистолетом в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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В полицию обратилась 62-летняя женщина, которой на перекрестке проспекта Чернышевского и улицы Фурштатской в Санкт-Петербурге во время дорожного конфликта пистолем угрожал водитель BMW.

Указанную иномарку оперативно остановили на проспекте Бакунина. За рулем находился 37-летний мужчина, имеющий разрешение на пневматический пистолет. В салоне были два пассажира.

Все трое ранее привлекались к уголовной ответственности за грабеж.

Ранее бизнесмен выстрелил в таксиста из-за места на парковке в Купчино. Редакция ivbg.ru опубликовала видео происшествия.

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19.02.2022 495
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