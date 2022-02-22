Мурино к 2024 году обзаведется новой поликлиникой

В Мурино подготавливают площадку к строительству долгожданной поликлиники.

Как сообщает Дирекция КРТ Ленобласти 22 февраля, начать возведение железобетонных конструкций намечено на начало весны этого года. Будущая поликлиника появится на Ручьевском проспекте.

Поликлиника будет рассчитана на прием 440 взрослых и 160 детей в сутки. В здании площадью 11,5 тысячи кв.м. расположатся отделения стоматологии, травматологии, рентгенодиагностики, физиотерапии, эндоскопии, хирургии, а также женская консультация, детское и взрослое отделения.

Обойдется масштабное строительство в 1,1 млрд рублей.