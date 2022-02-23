Стало известно, где на 23 февраля зафиксированы 934 новых случая COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 934 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 23 февраля.
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30.10.2021 2010
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+4), Пикалёво (+4), Чудцы (+1), Логиново (+1).
- Волосовский район: Терпилицы (+1), Зимитицы (+1), Рабитицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+38), Сясьстрой (+8), Потанино (+1), Паша (+4), Вындин Остров (+2), Новая Ладога (+24), Усадище (+1), Иссад (+1), Рыбежно (+2), Вельца (+1), Ивановский остров (+2), Бережки (+17).
- Всеволожский район: Мурино (+24), Всеволожск (+94), Кудрово (+72), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+3), Янино-2 (+3), Разметелево (+2), Щеглово (+13), Щеглово (+2), Сертолово (+11), Кузьмоловский (+3), Ваганово (+1), пгт. им. Морозова (+12), Старая (+14), Вартемяги (+1), Токсово (+1), Борисова Грива (+2), Романовка (+11), Бугры (+5), Гарболово (+1), Агалатово (+2), пгт. им. Свердлова (+7), Ириновка (+1), Дубровка (+4), Бор (+2), Павлово (+4), Углово (+1), Корнево (+1), Хапо-Ое (+2), Рахья (+7), Заневка (+1), Мистолово (+1), Кальтино (+2), Кузьмолово (+1), Тавры (+1), Токкари (+1), Кирполье (+1), Орово (+1), Канисты (+1), Кискелово (+1), Скотное (+1), Коккорево (+1), СНТ Токсовское (+1), СНТ Новик (+1), Ладожский Трудопоселок (+1).
- Выборгский район: Выборг (+13), Рощино (+1), Светогорск (+1), Соколинское (+2), Зеркальный (+1), Ильичёво (+1), Ленинское (+1), Правдино (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+23), Тайцы (+4), Высокоключевой (+2), Сиверский (+2), Вырица (+2), Пудомяги (+1), Терволово (+1), Коммунар (+2), Большие Колпаны (+2), Химози (+1), Новый Свет (+2), Даймище (+1), Куровицы (+2), Семрино (+1), Вайялово (+1), Карташевская (+1), Мыза-Ивановка (+1), Лукаши (+3), Малые Борницы (+1), Горки (+2), Кобринское (+1), Торфопредприятие (+1), Пудость (+2).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+4), Котельский (+1), Вистино (+2), Ивангород (+1).
- Киришский район: Глажево (+2), Кириши (+86), Будогощь (+2), Андреево (+1), Крапивно (+1).
- Кировский район: Кировск (+8), Шлиссельбург (+3), Отрадное (+3), Назия (+1), СНТ » Приозёрное» (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+63), Мошкино (+1), Свирьстрой (+1), Янега (+1), Старая Слобода (+3), Рассвет (+2), Шамокша (+3), Вахнова Кара (+1).
- Ломоносовский район: Ломоносов (+2), Новоселье (+5), Низино (+1), Русско-Высоцкое (+2), Аннино (+6), Новогорелово (+2), Ропша (+1), Большая Ижора (+5), Горбунки (+3), Келози (+1), Куттузи (+1), Дятлицы (+1) Лебяжье (+3), Разбегаево (+1), Яльгелево (+1), Коваши (+1), Малое Карлино (+1).
- Лужский район: Луга (+18), Толмачёво (+1), Володарское (+2), Смёшино (+1), Поддубье (+2), Бараново (+1).
- Подпорожский район: Никольский (+1), Подпорожье (+41), Вознесенье (+8), Важины (+1), Красный Бор (+1), Кипрушино (+1), Курпово (+3).
- Приозерский район: Приозерск (+1), Сосново (+1), Саперное (+1), Кузнечное (+1), Починок (+1), Тракторное (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+6), Загривье (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+60), Цвылёво (+1), Царыцино Озеро (+1).
- Тосненский район: Глинка (+1), Тосно (+9), Тельмана (+2), Никольское (+1), Федоровское (+2), Форносово (+1), Любань (+1), Ушаки (+1), Радофинниково (+1), Строение (+1).