Украинский хоккеист дисквалифицирован на год за расистский жест

Нападающий «Кременчуга» Андрей Денискин получил дисквалификацию за расистский жест в адрес темнокожего защитника «Донбасса» Джейлена Смерека во время матча Украинской хоккейной лиги (УХЛ).

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение дополнительно наказать игрока. Он на год отстранен от всех соревнований под эгидой IIHF, не может принимать участие в выставочных, товарищеских и схожих по концепции матчах.

А 29 сентября 2021 года дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины наказал игрока отстранением на три матча с возможностью продления еще на 10 встреч. Денискин принес публичные извинения.

Инцидент произошел 26 сентября в матче «Кременчуга» против «Донбасса». Денискин, обращаясь к Смереку, изобразил, как чистит и ест банан.