Жителя Всеволожска расстреляли во время спора о деньгах. Но он выжил

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 22 февраля около 19:00 на мобильный телефон 35-летнему жителю Всеволожска позвонил малоизвестный ему мужчина по имени Даниил и потребовал выйти на улицу.

Он вышел. Даниил стал высказывать ему претензии по поводу 40 тысяч рублей. Произошел спор, во время которого из припаркованного неподалеку автомобиля марки Kia вышел неизвестный и открыл огонь из пистолета, предположительно, травматического.

После этого двое сели в иномарку и уехали. В травмпункте у пострадавшего диагностированы сильные ссадины груди, живота и колена.

Ранее ivbg.ru рассказывал о приговоре жителю Всеволожска за выстрелы в лицо жене и 12 ударов топором.

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16.12.2020 29948
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