Проезд в автобусах Петербурга нельзя будет оплачивать наличными

Как сообщил глава комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в эфире «Фонтанки», после транспортной реформы в городских автобусах нельзя будет заплатить за проезд наличными.

В наземном транспорте можно будет воспользоваться кредитной картой, проездным или разовым наличным билетом в формате штрих-кода, который можно будет приобрести в кассах метрополитена, перевозчика и в торговых точках.

На момент подготовки публикации, по словам Кирилла Полякова, подписывается соглашение с крупными торговыми сетями.