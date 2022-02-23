Проезд в автобусах Петербурга нельзя будет оплачивать наличными

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщил глава комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в эфире «Фонтанки», после транспортной реформы в городских автобусах нельзя будет заплатить за проезд наличными.

В наземном транспорте можно будет воспользоваться кредитной картой, проездным или разовым наличным билетом в формате штрих-кода, который можно будет приобрести в кассах метрополитена, перевозчика и в торговых точках.

На момент подготовки публикации, по словам Кирилла Полякова, подписывается соглашение с крупными торговыми сетями.

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22.02.2022 172
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