Рубль стал самой волатильной валютой в мире. Российским банкам понадобится поддержка ЦБ

Как сообщает «РБК», вмененная волатильность рубля вечером 21 февраля достигла 33,97%. Месяц назад это были 20,7%. Российская валюта ранее находилась на втором месте в мире после турецкой лиры, чья волатильность достигала 32,6 %. Но…

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К 14 февраля волатильность лиры снизилась до 19,75%, а волатильность рубля поднялась до 24,3%. С этого момента рубль остается лидером среди мировых валют по этому индикатору.

Волатильность валюты – это ее стабильность. Если изменение валюты происходит ровно и в пределах ожидаемого, волатильность считается низкой. Если наблюдается резкий скачок курса вверх или вниз – это высокая волатильность.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что российский рынок акций рухнул на фоне обострения ситуации в Донбассе.