В Ленобласти выберут лучших «Инвесторов года»

Региональный конкурс «Инвестор года» в 2022 году пройдет в четырех сферах: промышленность, агропромышленный комплекс, развитие транспорта, социальная и туристическая отрасли

Конкурс проводится среди компаний, реализующих и реализовавших на территории Ленинградской области проекты с объемом инвестиций не менее 100 млн рублей.

В этом году стратегических инвесторов выберут в четырех сферах, при этом оцениваться будут не только объем вложений, но и число созданных рабочих мест, участие в развитии инфраструктуры и социальных проектах, размеры заработной платы, место реализации проекта.

Также на конкурсе выберут самый инвестиционно-гостеприимный район Ленобласти. Районы-победители также получат нефинансовые меры государственной поддержки

Заявки на конкурс принимаются с 24 февраля по 25 апреля, подробная информация размещена на сайте.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, европейские компании положительно оценивают инвестиционный климат Ленобласти. В исследовании принимали участие представители компаний-членов АЕБ, а также руководители других европейских компаний-резидентов Ленинградской области. 100% из них положительно оценивают инвестиционный климат в регионе, при этом 46% считают его близким к идеалу.