Спасатели предупредили жителей Ленобласти об усилении ветра

МЧС опубликовало экстренное предупреждение об усилении ветра в Ленобласти.

В регионе, начиная с 12-15 часов, ожидается усиление юго-западного, западного ветра 15-18 м/с.

В связи с этим жителей и гостей Ленобласти просят быть внимательными и избегать шатких конструкций. А водителям не стоит парковать свои автомобили рядом с деревьями.