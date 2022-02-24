Спасатели предупредили жителей Ленобласти об усилении ветра

Автор: Гузель Галимова
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МЧС опубликовало экстренное предупреждение об усилении ветра в Ленобласти.

В регионе, начиная с 12-15 часов, ожидается усиление юго-западного, западного ветра 15-18 м/с.

В связи с этим жителей и гостей Ленобласти просят быть внимательными и избегать шатких конструкций. А водителям не стоит парковать свои автомобили рядом с деревьями.

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23.02.2022 129
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