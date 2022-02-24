Дорожники отремонтируют участок дороги между Агалатово и Сертолово

Летом 2022 года в Ленобласти будет отремонтирован семикилометровый участок дороги между Агалатово и Сертолово во Всеволожском районе.

Обновление трассы началось еще в 2021 году. Тогда дорожники привели в порядок трехкилометровый отрезок между Агалатово и федеральной трассой А-121 «Сортавала». С учетом климатических особенностей и интенсивности движения транспорта использовался усиленный асфальтобетон, разработанный по методу объемного проектирования, сообщили в дорожном комитете.

В этом году дорожники отремонтируют оставшийся участок трассы, соединяющий Агалатово и Сертолово и проходящий через деревню Сарженку и несколько коттеджных посёлков.

Тем временем дорожники Ленобласти приступили к ямочному ремонту. В 2022 году в регионе отремонтируют 170 километров федеральных трасс, а также сделают выборочный ремонт отдельных участков Кольцевой автодороги Петербурга.

В регионе для водителей открыта круглосуточная «горячая» линия по ситуации на региональных дорогах — 8(812) 251-42-84. На связи дорожники и в Инстаграмме — @dorogi_lo.