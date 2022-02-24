В добровольцы возьмут не всех ленинградцев

С понедельника, 28 февраля, в регионе начнет действовать новый порядок взаимодействия добровольцев и волонтеров со спасателями и пожарными.

Для помощи государственным организациям при чрезвычайных ситуациях, к которым могут привлекаться люди без специальной профподготовки и лицензии, добровольцы и волонтеры должны теперь заключить специальное соглашение.

Списки добровольцев с указанием навыков, наличия опыта, а также сведениями об аттестации, которая является обязательной для спасателей, будет рассматривать Аварийно-спасательная служба Ленинградской области и Леноблпожспас.

Отметим, что в регионе действуют 68 добровольных пожарных команд. Они обеспечены всем необходимым обмундированием, техническим оборудованием, проходят обучение на базах пожарных частей и получают необходимые допуски к тушению пожаров. Все это организуется силами ГКУ «Леноблпожспас» и Общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».