Глава Крыма объявил угрозу ЧС регионального характера

Ситуация в Крыму отнесена к угрозе чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ дал Сергей Аксенов.

Об этом 24 февраля передает РИА Новости.

сайте крымского правительства. Отнести ситуацию, возникшую с 24 февраля 2022 года на всей территории Республики Крым вследствие обострения обстановки на приграничных с Украиной территориях, к угрозе чрезвычайной ситуации регионального характера», — говорится в указе накрымского правительства.

Тем временем, спрос на ЖД-билеты на юге России бьет рекорды. Так, больше всего необходимость в покупке билетов на поезда выросла у жителей Анапы и Симферополя — в 13,5 и 18,5 раз, соответственно.