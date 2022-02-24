Пользователи Windows 11 не смогли стереть свои файлы из-за ошибки

Они хранятся в каталоге под названием Windows.old.

Аналитики поделились любопытной информацией, согласно которой операционные системы Windows 10 21H2 и Windows 11, при подключении к One Drive, не позволяют юзерам удалить некоторые личные данные.

Все дело в том, что ОС оставляет некоторые файлы пользователя даже при полноценном сбросе системы, которым пользуются при продаже компьютера либо с целью удалить и очистить ПК. Если точнее, то ОС сохраняет на диске каталог под названием Windows.old, где и хранится информация о личных данных и настройках.

Стоит отметить, что ошибка возникает лишь при подключении к облачному сервису One Drive.