Пользователи Windows 11 не смогли стереть свои файлы из-за ошибки

Они хранятся в каталоге под названием Windows.old.
Аналитики поделились любопытной информацией, согласно которой операционные системы Windows 10 21H2 и Windows 11, при подключении к One Drive, не позволяют юзерам удалить некоторые личные данные.
Все дело в том, что ОС оставляет некоторые файлы пользователя даже при полноценном сбросе системы, которым пользуются при продаже компьютера либо с целью удалить и очистить ПК. Если точнее, то ОС сохраняет на диске каталог под названием Windows.old, где и хранится информация о личных данных и настройках.
Стоит отметить, что ошибка возникает лишь при подключении к облачному сервису One Drive.
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