Российские цирковые артисты завоевали главный приз фестиваля «Золотой слон»

Названы имена победителей фестиваля «Золотой слон», который прошел в Испании. Среди них российские цирковые артисты Дмитрий Ефремкин и Елена Мизенина. Артисты удостоены награды за номер «Анна» по мотивам произведения Льва Толстого.

— Наши артисты стали обладателями высшей золотой награды международного циркового фестиваля, взяли два серебра из трех и получили спецпризы, — сказал генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.

Второго «золота» удостоены воздушные гимнасты Московского цирка Никулина Егор и Лючия Сухоруковы. Серебряными призерами стали воздушные гимнасты под руководством Владислава Дулича, акробаты на батуте под руководством Николая Грушина, артисты номера «Белый полет» под руководством Карена Еганяна. Награду от визуального жюри получил жонглер Илья Иванцов с номером «Волна», сообщает ТАСС.

Нынешний фестиваль «Золотой слон» стал юбилейным. Мероприятие проводится в Жироне в десятый раз.